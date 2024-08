Fine mercato estate 2024: chiusura anche a Roma oltre che a Milano

Come ormai accade dalla sessione estiva della stagione calcistica 2022-2023, la due giorni conclusiva di calciomercato non si svolgerà solo - come di consuetudine - a Milano, ma anche a Roma: Adicosp (Associazione Direttori e Collaboratori Sportivi), infatti, ha annunciato nei giorni scorsi che l'evento si terrà nelle giornate del 29 e 30 agosto, nella cornice dell'Hotel Hilton Rome Eur La Lama.

A breve sarà reso noto anche il programma dettagliato delle due giornate, che prevederanno svariati convegni oltre alle consuete trattative.