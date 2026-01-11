FIO-MIL (0-0): triplo cambio nel Milan, dentro Leao, Rabiot e Bartesaghi

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 16:29News
di Lorenzo De Angelis

All'ora di gioco Massimiliano Allegri ha deciso di mettere mano alla sua formazione dopo un avvio di secondo tempo complicato. Il tecnico rossonero ha infatti deciso di sostituire Fullkrug, Jashari ed Estupinan, ammonito, per mettere dentro l'artiglieria pesante, ovvero Leao, Rabiot e Bartesaghi. 

Queste le formazioni ufficiali di Fiorentina-Milan:

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Parisi; Dodò, Ndour, Fagioli, Gosens; Gudmundsson, Kean. A disp.: Lezzerini, Christensen, Brescianini, Ranieri, Sohm, Nicolussi Caviglia, Solomon, Fazzini, Kospo, Fortini, Eddy, Piccoli. All. Vanoli.

MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Jashari, Ricci, Estupinan; Fullkrug, Pulisic. A disp. Torriani, Odogu, Dutu, Athekame, Bartesaghi, Modric, Fofana, Rabiot, Leao, Nkunku. All. Massimiliano Allegri.