Fiore si rivede in Reijnders: "Mi somiglia tantissimo. Spero che non sperimenti altre posizioni in campo"

Intervenuto ai canali ufficiali della Lega Serie A, Stefano Fiore ha parlato della Serie A di oggi e si è paragonato a un giocatore attuale del Milan. Ecco le sue parole:

"Un giocatore che mi piace tanto come presenza in campo e che mi somiglia tantissimo è Reijnders, sa fare tante cose. È vero che lui rispetto a me sta sempre in mezzo e spero che nessuno si azzardi a toglierlo lì dal mezzo. Gli auguro di non sperimentare altre posizioni in campo".

Come Reijnders, anche Fiore era un centrocampista abilissimo negli inserimenti e bravo a finalizzare, basti vedere i suoi numeri in carriera che lo hanno portato in un paio di casi a finire la stagione in doppia cifra. Il record di Fiore è con la Lazio 2003/04, quando segnò 16 reti in tutte le competizioni. Reijnders in questa stagione è già a quota 13 in 45 partite, un netto miglioramento sotto il profilo realizzativo rispetto alla stagione d'esordio in rossonero, quando si fermò a quota 4 reti.