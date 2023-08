Fiorentina, Amrabat a sorpresa: "Forse potrei rimanere"

vedi letture

(ANSA) - GROSSETO, 01 AGO - "Se vado via non lo so, forse potrei rimanere". Lo ha detto stasera il calciatore marocchino della Fiorentina, Sofyan Amrabat, al termine dell'amichevole giocata dai viola a Grosseto, rispondendo ad una domanda sulla sua permanenza a Firenze. Dopo i Mondiali Amrabat aveva espresso la volontà di trasferirsi in un club europeo di punta. Sulle sue tracce c'è il Manchester United, che tuttavia non avrebbe ancora formalizzato la presentazione di un'offerta, così come il Barcellona. A Grosseto Amrabat ha fatto un ottimo secondo tempo. Italiano lo ha schierato al posto del brasiliano Arthur, anche lui autore di un'amichevole più che convincente. (ANSA).