Fiorentina, Beltran verso il recupero: potrebbe esserci col il Milan

Dopo il piccolo problema fisico riscontrato prima della sosta per le nazionali, la Fiorentina di Vincenzo Italiano dovrebbe contare sul rientro di Lucas Beltran con il resto del gruppo. L'argentino si è allenato in gruppo in questi gironi, svolgendo anche esercizi individuali. Ma contro i rossoneri dovrebbe esserci.