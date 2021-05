Fiorentina, Commisso: "Dai media critiche irrispettose"

(ANSA) - ROMA, 14 MAG - Acceso confronto in diretta streaming fra il presidente della Fiorentina Rocco Commisso e il presidente dell'Assostampa Toscana Sandro Benucci, durante la conferenza stampa di oltre un'ora del patron viola che non parlava da mesi. Al centro gli attacchi del magnate italo-americano verso i media fiorentini rei a suo dire di ''critiche eccessive, irrispettose, strumentali e inaccettabili''' nei suoi confronti e di aver ''massacrato'' la Fiorentina in questa stagione culminata, come l'anno scorso, con la salvezza raggiunta due giorni fa. Commisso però ha interrotto rapidamente il confronto con il presidente dell'Assostampa Toscana e ha ribadito quanto annunciato tempo fa in merito ai cartellini gialli e rossi per i giornalisti: ''Ci sarà gente che non potrà venire in Fiorentina o al Centro sportivo. I media hanno diritto di critica? E io ho diritto di proprietà'' ha tagliato corto il patron viola. (ANSA).