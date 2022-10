Fiorentina, dall'Argentina: non c'è lesione muscolare per Gonzalez. Ok tra 15 giorni?

Fonte: tuttomercatoweb.com

Nuovi aggiornamenti riguardo le condizioni fisiche di Nico Gonzalez. Secondo quanto riportato da TyC Sports, la risonanza magnetica di ieri ha evidenziato che non c'è lesione muscolare alla coscia sinistra per l'argentino. Il giocatore della Fiorentina proverà dunque a rientrare a disposizione nel giro di 15 giorni, quindi per Fiorentina-Salernitana del 9 novembre o per Milan-Fiorentina del 13. Non dovesse farcela, metterà nel mirino il Mondiale in Qatar.