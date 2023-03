Fiorentina-Milan, ecco tutte le statistiche del match

MilanNews.it

Trasferta molto impegnativa quella che attende i rossoneri in questa giornata: la Fiorentina è un avversario che nella storia recente ha dato sempre qualche grattacapo al Milan. In più, questa sfida in Toscana arriva a soli quattro giorni dalla decisiva trasferta di Londra per gli ottavi di ritorno di Champions League, in casa del Tottenham. Mancheranno sicuramente Leao e Krunic, squalificati, e si è aggiunto alla lista degli assenti anche Gabbia. Il Milan è reduce dalla convincente vittoria interna contro l'Atalanta per 2-0, mentre la Fiorentina ha ritrovato la vittoria nel posticipo di lunedì in casa del Verona per 3-0.

Si giocherà il 4 marzo, e sarà la 16ma volta che succede nella storia rossonera. E' una data molto importante per entrambe le squadre, visto che ricorre l'anniversario della morte di Davide Astori, che militò nelle giovanili rossonere e che fu capitano dei viola allenati proprio da Stefano Pioli. Finora 8 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte. Contro la Fiorentina è già capitato in due occasioni di giocare in questa data, una volta a Milano nel 1962 e finì 5-2 per il Milan, con doppiette di Altafini e Barison e gol di Rivera per i rossoneri, e doppietta di Milani per la Fiorentina, e poi nel 1979, stavolta a Firenze, altra vittoria per 3-2, con gol di Maldera e Bigon (doppietta per lui), mentre per la Fiorentina Segnò Lelj, e Baresi fece un autogol.

L'ultima volta che il Milan giocò il 4 marzo fu nel 2017, quando i ragazzi allenati da Montella si imposero sul Chievo Verona per 3-1 con doppietta di Bacca e gol di Lapadula dal dischetto, per il Chievo De Guzman su rigore. Nel 2008 il Milan Campione d'Europa in carica fu eliminato dalla Champions agli ottavi perdendo in casa per 2-0 la gara di ritorno contro l'Arsenal, con i gol di Fabregas al minuto 84 e di Adebayor al 92'. Nel 2006 il Milan sconfisse per 3-0 l'Empoli in casa con reti di Inzaghi (doppietta) e Shevchenko.

Sarà complessivamente la sfida n.179 tra Milan e Fiorentina, la n.89 in trasferta, la n.83 in Serie A. Il bilancio del Milan in trasferta è negativo: la Viola si è imposta 36 volte contro le 27 vittorie rossonere, 25 i pareggi.

L'ultimo precedente, relativo alla scorsa stagione, sorride ai toscani: finì 4-3 con gol di Duncan, Saponara e doppietta di Vlahovic (prima di passare alla Juventus). Per il Milan doppietta di Ibrahimovic e autorete di Venuti.

La vittoria più ampia del Milan a Firenze risale al 4 ottobre 1992, quando la formazione di Capello si impose per 7-3, con tre doppiette (Massaro, Gullit e Van Basten) e rete di Lentini.

La sconfitta più pesante è datata 13 aprile 1940, quando in una ripetizione di un ottavo di finale di Coppa Italia i viola vinsero per 5-0. In campionato, invece, nel 2001 fu 4-0 per i toscani allenati da Fatih Terim e guidati da Manuel Rui Costa ed Enrico Chiesa. Anche quella partita seguiva un derby interno, speriamo stavolta l'esito sia totalmente opposto.

Il Milan fu in grado di ribaltare per tre volte una partita con parziale di primo tempo a sfavore: nel 1990, 3-2 finale con 0-1 parziale, e negli anni 2005 e 2010, in entrambe le occasioni fu 2-1 con 0-1 a fine primo tempo.

La Fiorentina invece ribaltò il risultato in una sola occasione, nel 1969-70, quando vinse 4-2 partendo da un parziale di 1-2. In quella partita segnò una doppietta Luciano Chiarugi, che di lì a un paio d'anni diventò rossonero.

Per ben 13 volte il Milan ha avuto giocatori espulsi a Firenze. L'ultima volta fu nella prima giornata della stagione 2015-16, con Sinisa Mihajlovic all'esordio in Serie A sulla panchina del Milan.

Nel 2010-11 fu invece espulso Zlatan Ibrahimovic, il Milan vinse 2-1 con reti di Clarence Seedorf e Alexandre Pato, e anche in quell'occasione Fiorentina vs Milan seguiva un derby interno (vinto 3-0).

Per 5 volte invece il rosso fu comminato a giocatori della Fiorentina: l'ultima volta toccò a Dalbert nel 2020, il finale, con reti di Rebic e Pulgar su rigore a cinque minuti dalla fine.