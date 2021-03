Fiorentina-Milan, Tomori eletto MVP del match: muro

Come si evince dal profilo Twitter del Milan, Fikayo Tomori è stato eletto migliore in campo per la partita di ieri contro la Fiorentina. “Un'altra grande prestazione e un altro MVP per Fikayo Tomori: muro!”, si legge sul canale ufficiale della società rossonera. Senza ombra di dubbio, Tomori ha avuto un grande impatto sulla realtà milanista, e la dirigenza lavorerà duramente per riscattarlo. Ecco il post dedicato a Tomori per il match contro i viola.

🥇 You've elected @fikayotomori_ the @emirates MVP for #FiorentinaMilan for his stalwart performance



🥇 Un'altra grande prestazione e un altro MVP per Fikayo Tomori: muro! 🧱#SempreMilan pic.twitter.com/qFnWxKmRTP — AC Milan (@acmilan) March 22, 2021