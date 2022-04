Fiorentina, oggi il recupero contro l'Udinese e poi il Milan. Italiano vuole l'Europa

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Nazione, giornale in edicola oggi, ha fatto il punto della situazione su Vincenzo Italiano e la sua Fiorentina. L’obiettivo della Viola è entrare a far parte del lotto delle squadre che parteciperanno alle prossime competizioni Europee. Oggi c’è il recupero contro l’Udinese, e in caso di vittoria, la Fiorentina punterebbe dritta all’Europa League. Poi domenica 1 maggio la trasferta di San Siro contro il Milan. Roma, Lazio e Atalanta sono le dirette avversarie della Fiorentina. Inoltre, Italiano pensa al futuro. Nella giornata di ieri il suo nuovo rappresentante, Fali Ramadani, è stato pizzicato ad un incontro in centro città con i due dirigenti Joe Barone e Daniele Pradè. Possibile che al centro dei discorsi ci sia l'ormai celebre clausola sul contratto del tecnico (10 milioni di euro) che potrebbe influire molto sul futuro di Italiano.