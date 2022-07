Fiorentina, Saponara: "Champions League come obiettivo? Non poniamoci limiti"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Riccardo Saponara, ex giocatore fra le altre anche del Milan, ha rinnovato da poco il suo contratto con la Fiorentina. Durante la conferenza stampa dal ritiro di Moena, Saponara ha risposto alla domanda sugli obiettivi stagionali della squadra: “Questa squadra non deve porsi limiti, la passata stagione è un esempio perfetto. Quest'anno dobbiamo continuare a crescere e migliorare, aiutando i nuovi ad integrarsi al meglio. Sono arrivati grandi giocatori, prima trovano l'integrazione con il gruppo, meglio per noi. Inutile porre obiettivi a lungo termine, noi vogliamo vincere tutte le partite. Le aspettative, dopo la passata stagione, sono alte e gli avversari ci affronteranno in maniera diversa rispetto al passato”.