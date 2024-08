Fiorentina, troppo bassa l'offerta del Fenerbahce per Amrabat. Servono 15 milioni

È considerata bassa l'offerta del Fenerbahce per Sofyan Amrabat, centrocampista della Fiorentina e della nazionale marocchina. Nell'allenamento di ieri c'è stato anche spazio per lui, novità per il gruppo all'inizio di agosto. Amrabat ha un contratto in scadenza al 30 giugno del 2025 ed è finito sul mercato, quindi per ora aveva lavorato da solo e non con i compagni.

Anche perché, come spiega il Corriere dello Sport, di rimanere a Firenze non c'è nessuna intenzione. La volontà del calciatore non è cambiata dopo l'anno di Manchester. Vorrebbe la Premier come primissima opzione, tornare allo United sarebbe la soluzione perfetta anche in virtù di un finale di stagione decisamente buono, con vittoria della FA Cup dove è stato anche il migliore in campo nel derby contro il Manchester City. Manca però ancora l'offerta giusta per sbloccare il ritorno fra i Red Devils e non è detto che la situazione non possa andare per le lunghe.

Nel frattempo c'è stata un'offerta del Fenerbahce per il calciatore, ritenuta però ancora bassa. Questa proposta non arriva nemmeno a dieci milioni, mentre la Fiorentina lo valuta 15. Rimane distanza con il club, ma probabilmente anche con lo stesso Amrabat perché sarebbe poi da valutare la sua intenzione di giocare in Turchia.