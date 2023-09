Florenzi a DAZN: "A noi basta che Leao sia felice. Speriamo che Calabria e Theo tornino presto"

Alessandro Florenzi ha parlato a DAZN nel post partita di Milan-Verona.

Una vittoria dopo le critiche: “Le critiche fanno parte del gioco, noi dobbiamo semplicemente non ascoltarle e andare avanti per la nostra strade e con le nostre idee. Abbiamo fatto una buona gara e abbiamo raggiunto l’obiettivo. Andiamo avanti, ci sono ancora tante gare prima della sosta”.

Come ti sei sentito? “Io, come tutta la squadra, ci sentiamo parte di un gruppo importante. Parte di un gruppo che non deve mollare se non si giocano 2-3 partite: si sta in panchina e si sostiene il gruppo. Penso che questa sia la vera chiave per andare avanti nella vita e nel calcio”.

La fascia di capitano a Leao: “Penso che gli abbia fatto bene. Speriamo che possano rientrare presto il capitano e il vice, qui serviamo tutti. Però oggi Rafa ha giocato una delle sue partite, senza più o meno. È un ragazzo intelligente, sa quando sbaglia. A noi basta che lui sia felice, è la cosa più importante”.

Le difficoltà del calendario: “Ci sono tante partite, dobbiamo essere pronti a tutto. Dobbiamo essere squadra”.

Cosa hai detto a Bartesaghi? “È un giocatore forte. Sicuramente sarà stato emozionato, non è entrato come tutti gli esordi che magari ti fanno entrare sul 4 o 5 a 0 ma è entrato in una partita tirata, partita vera. Ha grandi qualità, è stato bravo. Gli faccio i miei complimenti”.