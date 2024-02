Florenzi a Sky: "Ci siamo presi un buon vantaggio per il ritorno. Assist? Ci sto prendendo gusto..."

Alessandro Florenzi ha commentato così a Sky la vittoria contro il Rennes: "Abbiamo fatto una partita vera. L'atmosfera sembrava di essere in Champions. Potevamo fare anche un altro gol, ma ci siamo presi un buon vantaggio per il ritorno. Là dobbiamo pensare di essere 0-0".

Sull'assist a Loftus-Cheek: "Ci sto prendendo gusto, ma poi la cosa importante è fare gol, indipendentemente da chi fa gol e assist".

Sul suo lavoro in fase di impostazione: "Siamo in tanti in squadra a sapere giocare a calcio. Con Loftus e Pulisic abbiamo creato superiorità numerica sulla fascia".

Sulla Nazionale: "Io penso a fare il meglio per il Milan. La Nazionale è sempre un pensiero, ma devo meritarmela in campo. Tutti sanno quanto sia importante per me. Può essere un obiettivo, io lavoro in silenzio per il Milan e per l'Italia".