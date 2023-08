Florenzi cambia numero: prende il 42... allo specchio 24!

Alessandro Florenzi, un po' a sorpresa, ha annunciato tramite le proprie storie di Instagram il cambio di numero. Il laterale romano, che ha indossato il 25 nei suoi primi due anni in rossonero, ha scelto il numero 42. La motivazione si trova già nella storia pubblicata: Florenzi posa con la nuova maglia allo specchio, in tal modo il 42 diventa 24, suo numero storico alla Roma e non solo.