Florenzi potrebbe esordire già con la Samp: tutte le prime volte con i suoi ex club

Alessandro Florenzi potrebbe già essere a disposizione di Pioli per la sfida di lunedì sera in programma con la Sampdoria e giocare la prima partita con il Milan. Il terzino ha esordito con la Roma nel maggio 2011, giocando all'Olimpico proprio con i blucerchiati in Serie A. Florenzi nel corso della sua carriera ha vestito la maglia del Crotone, con cui ha esordio in Coppa Italia nella gara giocata con il Sorrento nell'agosto 2011. Nel febbraio 2020 è arrivato l'esordio in Liga in Valencia-Celta Vigo mentre con la prima partita con il PSG risale a settembre 2020 in occasione della sfida persa con il Marsiglia.