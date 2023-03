Florenzi sull'infortunio: "Ero più che sconfortato, volevo mollare tutto. Mi è mancato il mondo Milan"

MilanNews.it

Intervistato da Carlo Pellegatti per StarCasinòSport (CLICCA QUI per l'INTERVISTA completa), Alessandro Florenzi, terzino del Milan, si è così espresso sull'infortunio subito: “Non è lo stesso infortunio, ma uno muscolare diverso dagli altri che ho avuto: è traumatico. È un infortunio che difficilmente si vede in questo sport. Sono cose che accadono. Le prime settimane non sono state facili; per fortuna ho avuto la mia famiglia dietro che mi ha aiutato".

Eri sconfortato?