Fofana cuore d'oro, mattinata in visita ai bambini dell'ospedale "Buzzi"
Oggi alle 20:50News
di Francesco Finulli

Youssouf Fofana, come raccontato dai profili social di Fondazione Milan, questa mattina ha dedicato il suo tempo per una nobile causa. Il centrocampista francese, infatti, si è recato all'ospedale pediatrico "Vittore Buzzi", a Milano, per andare a trovare e passare un po' di tempo con i piccoli pazienti della struttura. Un gesto che dimostra il cuore d'oro del calciatore rossonero.

Così Fondazione Milan su Instagram pubblicando alcuni scatti della mattinata: "Oggi abbiamo vissuto una mattinata davvero speciale nel reparto pediatrico dell’Ospedale dei Bambini "Vittore Buzzi". Un grazie di cuore a Youssouf Fofana per aver regalato ai bambini momenti di spensieratezza e gioia".