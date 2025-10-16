Fofana cuore d'oro, mattinata in visita ai bambini dell'ospedale "Buzzi"
Youssouf Fofana, come raccontato dai profili social di Fondazione Milan, questa mattina ha dedicato il suo tempo per una nobile causa. Il centrocampista francese, infatti, si è recato all'ospedale pediatrico "Vittore Buzzi", a Milano, per andare a trovare e passare un po' di tempo con i piccoli pazienti della struttura. Un gesto che dimostra il cuore d'oro del calciatore rossonero.
Così Fondazione Milan su Instagram pubblicando alcuni scatti della mattinata: "Oggi abbiamo vissuto una mattinata davvero speciale nel reparto pediatrico dell’Ospedale dei Bambini "Vittore Buzzi". Un grazie di cuore a Youssouf Fofana per aver regalato ai bambini momenti di spensieratezza e gioia".
