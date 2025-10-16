Pancaro: "Ancora presto per dire dove arriverà questo Milan"
Giuseppe Pancaro, ex difensore di Milan, Lazio e Fiorentina, è stato intervistato dai colleghi di TuttoMercatoWeb.com e tra i vari argomenti toccati, ha offerto anche il suo punto di vista sul Milan e sulle proiezioni future per la squadra di Massimiliano Allegri.
Il Milan comunque in questa stagione è partito alla grande. Dove può arrivare? "L'inizio è positivo, con Allegri che in Italia ha dimostrato di saper vincere. Un campione come Modric è ancora straordinario nonostante l'età. Dove potrà arrivare questo Milan è ancora presto per dirlo".
Che ne pensa della volontà di costruire un nuovo San Siro? "Dispiace perché San Siro è stato per anni la Scala del calcio. Ho giocato tantissime partite al Meazza, per i nostalgici sarà un dispiacere, ma al contempo penso che sia giunto il momento di rifare gli impianti sportivi. Non solo a Milano, ma tutti gli stadi d'Italia andrebbero rimodernati".
