Fofana: "Se riesco a ottenere tutto quello a cui aspiro, sarò il giocatore più forte della storia"

Youssuf Fofana ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali del Milan nel format <i>Face Off</i>. Ecco le sue dichiarazioni:

Per chi non ti conosce: che giocatore sei?

"Sono un giocatore a cui piace portare dinamismo. Mi piace cambiare passo in fase difensiva e specialmente in fase offensiva. Faccio il mio lavoro in entrambe le metà campo e copro il campo il più possibile. In ogni caso io aspiro a diventare. Ci sto lavorando e in futuro vedremo se riuscirò a ottenere tutto questo penso che sarò il giocatore più forte della storia".