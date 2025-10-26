Folgore Caratese-Milan Futuro: presenti sugli spalti anche Tare, Kirovski e Parolo
Allo Sportitalia Village di Carate Brianza si sta giocando Folgore Caratese-Milan Futuro, gara valida per la 9^ giornata del Girone B di Serie D. Presenti sugli spalti per vedere la partita della seconda squadra rossonera allenata da Massimo Oddo anche il ds rossonero Igli Tare, Jovan Kirovski, dirigente rossonero che si occupa del Progetto Milan Futuro, e Marco Parolo, allenatore del Milan Under 16.
Clicca QUI per leggere il live testuale della partita di Milannews.it!!!
