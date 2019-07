Fondazione Milan, lotteria benefica: in palio una visita a Milanello con Bonaventura

Il Milan, intervenuto su Twitter, ha annunciato un concorso ad estrazione per raccogliere fondi per Fondazione Milan. In palio una visita a Milanello insieme a Giacomo Bonaventura, oltre a vari gadget. Il centrocampista rossonero si è fatto testimonial dell'iniziativa.<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="it"><p lang="en" dir="ltr">Fondazione Milan's just launched a special lottery to raise funds to support its charity projects! Win the chance to meet Jack Bonaventura: make a donation to enter the lottery and learn more about all the exclusive prizes at <a href="https://t.co/aP2KxB688X">https://t.co/aP2KxB688X</a> <a href="https://t.co/ehY6Wd9i9I">pic.twitter.com/ehY6Wd9i9I</a></p>— AC Milan (@acmilan) <a href="https://twitter.com/acmilan/status/1149338492394229760?ref_src=twsrc%5Etfw">11 luglio 2019</a></blockquote>

