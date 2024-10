Fonseca: "Anche se non abbiamo vinto col Leverkusen sento che la squadra è in crescita a tutti i livelli"

Mister Paulo Fonseca ha parlato a DAZN nel pre partita di Fiorentina-Milan. Queste le dichiarazioni del tecnico rossonero pochi minuti prima del fischio d’inizio.

Il Milan è cresciuto partita dopo partita, il derby la svolta. Ora una trasferta importante in serie A. Continua la ricerca della continuità?

“La squadra è in crescita, anche se non abbiamo vinto col Leverkusen sento che la squadra è in crescita a tutti i livelli. In Serie A le partite sono tutte difficili, sarà una partita diversa da quella fatta a Leverkusen. Marcano uomo a uomo, ci siamo allenati per questo. E penso che i giocatori abbiano capito che queste partite si giocano in modo diverso. Per me oggi non è tanto importante la qualità del nostro gioco posizionale ma vincere”.