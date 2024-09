Fonseca e la domanda su City-Inter: "È una domanda per farmi parlare bene dell'Inter? Ma io non voglio"

Queste le parole di Paulo Fonseca in conferenza stampa sul match di domani contro l'Inter:

La partita dell'Inter contro il City può essere di ispirazione per il Milan per la sfida di domani per quanto riguarda l'atteggiamento?

"È una domanda per farmi parlare bene dell'Inter? Ma io non voglio".

Lei parla tanto di possesso palla, ma senza palla? Secondo lei è giusto essere aggressivi contro l'Inter?

"Penso che non possiamo separare questi momenti. Anche contro l'Inter, quando non abbiamo palla dobbiamo recuperarla velocemente. Non stiamo giocando contro una squadra debole, ci saranno momenti in cui saremo obbligati ad essere bassi e difendere. Contro il Liverpool nei primi 20 minuti abbiamo avuto questa cosa, tutti uniti e squadra corta. Anche Rafa era lì a difendere. L'Inter è una grande squadra, ci saranno momenti in cui dovremo essere corti e bassi. Se non vogliamo avere questi momenti allora non dovremo perdere palla con facilità".