Fonseca ed Inzaghi i primi nella storia della Serie A a sfidarsi nei derby di Milano e Roma

Manca sempre meno al fischio d'inizio di una delle partite più seguite ed affascinanti del mondo: Inter e Milan. Le due squadre arrivano alla sfida di San Siro in uno stato fisico, mentale e di classifica quasi opposti, ma questo è un discorso di competenza del campo, l'unico vero giudice in questo caso.

In attesa di capire come andranno a finire i 90 minuti, c'è un dato fornito dal profilo Twitter di Opta Paolo piuttosto particolare: Paulo Fonseca e Simone Inzaghi sono i primi allenatori nella storia della Serie A a sfidarsi sia nel derby di Roma che in quello di Milano.

Quello di questa sera non sarà dunque il primo confronto fra i due in una stracittadina. Nella capitale si erano trovati di fronte già 4 volte, con l'attuale allenatore del Milan che ha collezionato due pareggi, un ko ed una vittoria.

DOVE VEDERE INTER - MILAN

Data: domenica 22 settembre 2024

Ore: 20.45

Stadio: San Siro, Milano

TV: Sky Sport, Zona Dazn

Web: MilanNews.it