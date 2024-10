Fonseca fa poco meglio di Giampaolo e peggio di Rudi Garcia

L'inizio di stagione del Milan è completamente da dimenticare, soprattutto se si valutano i numeri (horror) fino a qui registrati dal Diavolo in campionato. In Serie A la formazione rossonera non partiva così male dalla stagione 2019-20, quando in 9 giornate furono quattro le sconfitte, oggi ferme, ancora, a 3.

Ed è proprio su questi dati che Il Corriere dello Sport si è soffermato stamattina, scrivendo: "Riferendosi solo al campionato, la partenza della squadra di Fonseca è horror. I 14 punti collezionati fino ad ora corrispondono al peggior bottino da cinque anni a questa parte, ampiamente inferiore ai 20 e più punti conquistati da Pioli nelle sue cinque stagioni a Milano e superiore solo all'annata iniziata con Marco Giampaolo, quando i punti furono 10".

Il quotidiano si è poi soffermato anche sul pesante confronto con l'ultima stagione, quando un anno fa, a questo punto del campionato, il Milan aveva 7 punti in più. Non solo, il Diavolo di Fonseca sta andando addirittura peggio del tanto bistrattato Napoli di Rudi Garcia, con cui Fonseca condivide anche il difficile rapporto intrapreso con alcuni big della rosa.