Fonseca: "I ragazzi sono motivati e forti mentalmente in questo momento"

Mister Paulo Fonseca ha parlato a Milan TV alla vigilia di Monza-Milan. Queste tutte le dichiarazioni del tecnico rossonero prima della sfida dell’U-Power Stadium contro i Brianzoli.

Il momento della squadra: “Abbiamo la consapevolezza di quello che abbiamo fatto contro il Napoli. È vero, non siamo soddisfatti perché abbiamo perso una partita che dovevamo vincere. Abbiamo giocato per vincere ma dobbiamo capire dove siamo progrediti e qual è la crescita della squadra. La squadra ha fiducia, è vero che è meglio lavorare con risultati positivi, ma penso che i ragazzi sono motivati e forti mentalmente in questo momento. Siamo pronti per questa partita difficile col Monza”.