Fonseca lancia l'allarme: "Ci sono cose difficili da cambiare. E non è un problema tecnico o tattico"

Un Paulo Fonseca scuro in volto quello che si è presentato davanti le telecamere di Sky dopo la vittoria di misura contro lo Stella Rossa. Il tecnico portoghese ha manifestato tutto il suo disappunto per la prestazione del Milan, a prescindere dal risultato che sta avvicinando la squadra agli ottavi di finale di Champions League.

Sulla prestazione

"Sono una persona che non è soddisfatta solo col risultato. Ovviamente la cosa più importante è che abbiamo vinto e che siamo in una buona posizione ma sono così, ci sono cose difficili da cambiare. E a volte sono stanco di lottare con queste cose. Non sono soddisfatto della prestazione della squadra".

Cosa dirà alla squadra?

"Non voglio parlare molto, voglio analizzare ma ci sono cose per me che sono chiare".

È un problema tecnico o tattico?

"Non è una questione tattica o tecnica. Arriviamo a questa partita decisiva per noi, con questa sensazione".