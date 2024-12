Fonseca: "Le difficoltà del Milan non sono dovute a un discorso tecnico o tattico"

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Milan, Paulo Fonseca ha risposto alle domande dei giornalisti presenti. Sul distacco dalle prime posizioni:

"La mia opinione è che non mi sembra un problema tattico o tecnico. Quando non abbiamo vinto, non tutte le partite ma quasi tutte, di cosa si è parlato? Sempre della stessa cosa. Per me è qui (indica la testa, ndr). Tutti parlano del vero problema di questa squadra. Questa settimana ho guardato tutti i gol che abbiamo preso in stagione: non ho dubbi. E non parlo solo quando non vinco le partite. Hanno detto questa cosa dopo il Genoa. Ma io faccio un'analisi di tutto, non solo del risultato. Non è che se vinciamo allora abbiamo fatto tutto bene. Col Genoa non abbiamo vinto ma abbiamo fatto molto meglio che con la Stella Rossa. Ma se guardiamo il risultato ovviamente è diverso".