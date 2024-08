Fonseca: "Mi assumo la responsabilità, ma mi sembra chiaro che ci sia un problema collettivo di atteggiamento"

Paulo Fonseca ha parlato a DAZN al termine di Parma-Milan 2-1. Queste le dichiarazioni del tecnico rossonero dopo la sconfitta esterna:

Le difficoltà dell’attacco nel pressare: “Devo dire che sono sempre il principale responsabile per quello che succede con la squadra, mi assumo la responsabilità e non voglio sottrarmi a questo. Mi sembra però chiaro che ci sia un problema collettivo di atteggiamento difensivo e di aggressività. Poi si guarda solo il difensore, ma i difensori soffrono tanto per la facilità con cui giocano gli altri”.