Fonseca-Milan: non è il peggior avvio di sempre ma poco ci manca, tutte le statistiche

Questo non è stato il peggior avvio del Milan nella sua storia, ma poco ci manca. I soli due punti in tre gare, hanno messo il Milan di Fonseca in una posizione difficile di classifica (sono già cinque i punti da recuperare da Inter e Juventus), ma soprattutto erano anni che non si registrava un avvio così negativo.

GLI ANNI 30

Nella seconda stagione di Serie A, quindi 1930-1931 il Milan allenato dall’austriaco Engelbert König iniziò la stagione in modo disastroso. Pareggio senza reti a Livorno all’esordio, poi nette sconfitte per 3 a 0 contro Juventus (in casa) e Alessandria (trasferta) e bilancio di un punto dopo tre match. Rossoneri, che chiudono la stagione al dodicesimo posto (su diciotto squadre).

Nel campionato 1938-1939 il tecnico ungherese Banas, insieme al DT Felsner iniziò con un punto in tre gare, frutto di due sconfitte (Roma e derby) intervallate dallo 0-0 casalingo contro il Napoli. Campionato che i rossoneri chiusero al nono posto (su sedici squadre).

Queste due stagioni (più quella del 1946-1947) sopra sono stati gli avvii peggiori della storia del Milan da quando esiste il campionato di Serie A.

GLI ANNI 40-50

Avvii difficili anche nelle annate 1945-1946, 1946-1947 e 1953-1954 dove dopo tre gare i rossoneri ottennero solamente due pareggi. Nel 1945 sconfitta il Genoa e pareggi con Juventus e Vicenza, mentre nel 1953 segno X con Udinese e Novara più la sconfitta sul campo della Sampdoria. Nella stagione 1946-1947 arrivò 1 solo punto frutto di 2 KO (contro Vicenza e Sampdoria) intervallate dal pirotecnico 3-3 contro la Juventus.

Nella stagione 1974-1975, il Milan di mister Giagnoni iniziò con due punti dopo tre sfide. Zero a zero all’esordio casalingo contro la Sampdoria, sconfitta al Comunale di Torino e pareggio a San Siro contro la Fiorentina. Nonostante l’avvio da incubo, i rossoneri riuscirono a qualificarsi alla Coppa Uefa all’ultima giornata grazie alla tripletta di Calloni sul campo della Ternana.

GLI ANNI 90-00

Poi per assistere ad avvii incolori dei rossoneri, bisogna aspettare la stagione 1997-1998. Il Milan di Berlusconi richiama Fabio Capello in panchina dopo l’avventura a Madrid. L’esordio sul campo del Piacenza finisce 1-1, ma anche nella prima casalinga i rossoneri si fanno raggiungere al 95’ dalla Lazio (vantaggio di Ba, pareggio su rigore di Signori). Alla terza, al Friuli di Udine, il Milan passa in vantaggio con Kluivert, ma una doppietta di Bierhoff gela i rossoneri, che chiudono la stagione al decimo posto (su 18) e senza Coppe Europee l’anno successivo.

Avvio da incubo anche nella stagione 2011/2012. I rossoneri sono campioni in carica, ma nelle due gare casalinghe contro Lazio e Udinese arrivano due pareggi, intervallati dal brutto KO in rimonta sul campo del Napoli (3-1 con vantaggio di Aquilani). A fine stagione i rossoneri chiusero al secondo posto dietro alla Juventus per solo quattro punti.

Il resto è storia recente…

Dopo un buon precampionato il Milan di Fonseca all’esordio è sotto 2-0 in casa contro il Torino e solamente nel recupero riesce a recuperare con Morata e Okafor. Nelle successive due trasferte, brutto KO per 2 a 1 contro il Parma e pareggio (giocando male) 2-2 contro la Lazio proprio sabato sera…

I PEGGIORI AVVII DEL MILAN DOPO 3 GIORNATE DI CAMPIONATO

1930-1931: 1 pareggio, 2 sconfitte = 1 punto (all. König)

1938-1939: 1 pareggio, 2 sconfitte = 1 punto (all. Banas)

1945-1946: 2 pareggi, 1 sconfitta = 2 punti (all. Baloncieri)

1946-1947: 1 pareggio, 2 sconfitte = 1 punto (all. Bigogno)

1953-1954: 2 pareggi, 1 sconfitta = 2 punti (all. Morselli)

1974-1975: 2 pareggi, 1 sconfitta = 2 punti (all. Giagnoni)

1967-1998: 2 pareggi, 1 sconfitta = 2 punti (all. Capello)

2011-2012: 2 pareggi, 1 sconfitta = 2 punti (all. Allegri)

2024-2025: 2 pareggi, 1 sconfitta = 2 punti (all. Fonseca)

Valentino Cesarini