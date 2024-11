Fonseca non è scaramantico: "Non parlate di questo, ma noi non abbiamo quasi nessun infortunio e questo è positivo"

vedi letture

"È chiaro che ho una coppia più stabile di altre. Ma dobbiamo capire anche che abbiamo tante partite, non possiamo giocare con gli stessi. Gabbia era infortunato, ha giocato una partita, dopo l'infortunio era difficile fargliene giocare un'altra" ha detto in conferenza Paulo Fonseca, rispondendo ad una domanda su quale fosse la coppia di centrali titolare.

Il tecnico rossonero approfitta della questione per far notare come, mostrando poca considerazione per la scaramanzia, in stagione il numero di infortuni sia decisamente basso, sia rispetto all'anno scorso e sia rispetto alla media generale: "So che è importante far giocare gli stessi nella linea difensiva, il problema è che abbiamo tante partite e quando ci sono infortuni dobbiamo gestire. Una gestione, in questo momento, quasi obbligatoria. Siamo felici, ma non abbiamo quasi nessun infortunio. Non parlate di questo ma è molto molto positivo. Ed è così anche perché abbiamo questa gestione".