Fonseca: "Pensate che abbiamo perso con la Fiorentina perché c'è stato un problema tecnico o tattico? Per me c'è di più. Non abbiamo avuto la cattiveria. E questo è tutto nella testa"

Intervenuto in conferenza stampa in vista del match di domani contro l'Udinese, Paulo Fonseca ha dichiarato:

Il cambiamento è difficile sul piano tecnico, atletico, tattico o psicologico?

"Tutto, sono tutti interconnessi. Possiamo parlare di tattica e di struttura... Pensate che abbiamo perso con la Fiorentina perché c'è stato un problema tecnico o tattico? Per me c'è di più. Penso che non abbiamo avuto la cattiveria, la voglia di correre più della Fiorentina. Questo è tutto nella testa. Possiamo lavorare su tutto, ma quello che per me è stato importante vedere è che non abbiamo avuto aggressività. E questo non è tattica. Dobbiamo correre più degli altri e non l'abbiamo fatto".