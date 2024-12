Fonseca: "Piccolo problema al polpaccio per Loftus-Cheek. Su Sportiello mi dirà il dottore"

Super prestazione del Milan in Coppa Italia: la squadra di Fonseca travolge il malcapitato Sassuolo, capolista in Serie B, con il netto risultato di 6-1 e si qualifica senza patemi ed eccessivi sforzi ai quarti di finale della competizione dove ad attenderlo ci sarà una tra Roma e Sampdoria che si affronteranno nel corso della prossima settimana. Dalla pancia di San Siro tra pochi minuti prenderà la parola Paulo Fonseca, tecnico rossonero. Amiche e amici di MilanNews.it, restate con noi per seguire in diretta le dichiarazioni del mister milanista.

Bollettino sugli infortuni: "Theo non stava ho deciso di non farlo giocare, Maignan ha fatto un intervento. Saranno pronti per l'Atalanta, domani magari si alleneranno. Con risultato largo volevo fare uscire Rafa, Fofana e Tijji ma Loftus aveva un piccolo problema al polpaccio e abbiamo deciso di non rischiare, anche perché Sportiello ha avuto un problema al ginocchio. Per questo che dopo l'intervallo è stato più difficile gestire gli altri giocatori che stavano fuori. Di Sportiello devo sapere dal dottore ma per Loftus non sarà niente di problematico".