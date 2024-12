Fonseca: "Sassuolo squadra da Serie A, ho detto ai ragazzi che sarà una partita difficile"

Paulo Fonseca, intervenuto ai microfoni di Milan TV alla vigilia di Milan-Sassuolo di Coppa Italia, ha rilasciato queste parole sulla partita di domani:

Domani c'è la Coppa Italia. E' un vostro obiettivo?

"Il Milan non vince questo trofeo da tanto tempo. Dobbiamo essere ambiziosi. Non guardiamo però troppoa vanti, pensiemo solo a domani. Se vogliamo andare in finale, che deve essere il nostro obiettivo, dobbiamo vincere domani".

Anche se gioca in Serie B, il Sassuolo è una squadra da non sottovalutare...

"Per me non è una squadra di Serie B, hanno tanti giocatori da Serie A. Non c'è solo Berardi. Hanno battuto il Lecce 2-0 nel turno precedente, sono una squadra forte, l'abbiamo studiata. Ai ragazzi ho detto di aspettarsi una partita difficile contro una squadra da Serie A".