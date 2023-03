Fontana: "Cardinale mi ha illustrato il progetto per il nuovo stadio del Milan nell’area La Maura. Incontro cordiale e positivo"

Attilio Fontana, Presidente della Regione Lombardia, dopo l'incontro avuto oggi pomeriggio con Gerry Cardinale, ha pubblicato questo post su Facebook: "Oggi Gerry Cardinale mi ha illustrato il progetto per il nuovo stadio del Milan che vorrebbe realizzare nell’area ‘La Maura’ a Milano. Un incontro cordiale e positivo, per comprendere a pieno le intenzioni della società rossonera per questo importante nuovo progetto. Nel salutarci ci siamo dati appuntamento di ritrovarci a San Siro per la gara di Champions League Milan-Napoli…senza aggiungere altro".