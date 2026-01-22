Footy Headlines svela la quarta maglia in collaborazione con Slam Jam
Footy Headlines propone in esclusiva quello che sarà il quarto kit PUMA del Milan per la stagione 2025/26. Secondo il sito specializzato in spoiler ed anticipazioni sulle maglie da calcio, il Milan lancerà una quarta maglia speciale che sarà presentata all'inizio di febbraio 2026: si tratta di una collaborazione con Puma e Slam Jam
Con sede a Milano, Slam Jam è un'istituzione riconosciuta a livello mondiale per lo streetwear e la sottocultura urbana. Fondata originariamente a Ferrara nel 1989 da Luca Benini, è considerata una delle più importanti pioniere della scena streetwear in Italia.
