Fortunato: "Contro il Toro al Milan sono mancati i giocatori che fanno la differenza"

L'ex calciatore Daniele Fortunato ha parlato ai microfoni di TMW in esclusiva ed è tornato sulla partita persa dal Milan domenica sera in casa del Torino, al termine di una prestazione sottotono. Il pensiero di Fortunato: "Il Milan non ha fatto una gran prestazione domenica sera ma il Toro ha meritato di vincere, tra i rossoneri vari calciatori hanno mancato la partita. Le big, e il Milan lo è, quando non fanno la prestazione - e può capitare - magari riescono a vincere con la qualità dei singoli. Sono mancati quei calciatori che possono fare la differenza con due-tre giocate e il Toro, ripeto, ha fatto un'ottima gara."