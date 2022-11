FOTO - A Milanello si lavora concentrati in vista della Fiorentina

MilanNews.it

Archiviato il pareggio contro la Cremonese di martedì sera, la squadra anche oggi si è ritrovata a Milanello per preparare al meglio la sfida di domenica contro la Fiorentina, l'ultima del 2022 prima della pausa forzata per i Mondiali in Qatar. I canali social del club rossonero hanno condiviso alcune foto della sessione di allenamento di oggi di Theo, Tonali e compagni.