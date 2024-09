FOTO - Le stelle di Gaeta illuminano il museo del calcio rossonero: irripetibile evento organizzato dal Milan Club

Il Milan Club Gaeta non finisce mai di stupire e riparte alla grande per la stagione 24/25 con l’ormai attesissima cena di gala di settembre che questa volta ha un qualcosa di veramente stellare. Ripercorrere la storia del Milan raccontandola attraverso l’esposizione di magici simboli e cimeli e ricreandola all’interno di evento che si struttura come un vero e proprio percorso emozionale dinamico, un vero museo del Milan a cielo aperto. È questa l’idea realizzata dal presidente Mirko Di Ciaccio, il direttivo e i partners del Milan Club Gaeta che hanno dato vita ad un evento unico: il “Museo del Calcio Rossonero sotto le Stelle” in collaborazione con il Museo del Calcio Internazionale nella splendida location del golfo di Gaeta.

L’emozione partecipata e i volti sorridenti e felici dei tantissimi cuori rossoneri hanno arricchito l’evento e con la loro fede e passione hanno abbracciato le “stelle” del Milan, quei cimeli e quei simboli che attraverso scatti fotografici e sguardi commossi hanno fatto rivivere l’essenza della storia del Diavolo rossonero ripercorrendo dinamicamente quel percorso fatto di ricordi e sensazioni che hanno emozionato la vita di ogni tifoso milanista che ha vissuto fino a qui la storia di una delle squadre più titolate al mondo.

Doveroso è il ringraziamento all’avvocato Luigi Carvelli, responsabile e curatore del Museo del Calcio Internazionale che ha messo a disposizione rarità importanti come palloni e scarpini indossati dai grandi campioni rossoneri, trofei leggendari vinti dal Diavolo rossonero (come la FIFA WORLD CUP 2007 vinta dal Milan nella finale di Yokohama contro il Boca Juniors) le maglie storiche indossate dei grandi campioni milanisti del passato (come le maglie dei capitani milanisti Franco Baresi (anni 90’) e Paolo Maldini (anni 2000) e di campioni leggendari come Kakà, Dida, Inzaghi e Shevchenko. Cimeli che hanno suscitato ricordi indelebili ai tifosissimi rossoneri di tutte le generazioni e che nei volti giubilanti e felici dei piccoli cuori rossoneri hanno riacceso la speranza per trionfare ancora con tante vittorie come quelle già conquistate

Una serata di gala in piena regola contornata da momenti di condivisione e convivialità e che nella cornice del lungomare della splendida Sant’Agostino hanno ricreato ancora momenti indelebili che alimentano in tutto il popolo milanista l’essenza rossonera e che non ci stancherà fino alla morte di farci gridare “Forza Milan” con il diavolo in fondo al cuor.