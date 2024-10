FOTO - Milan-Brugge 3-1, le migliori immagini della notte di San Siro

48 anni dopo, il Milan sfata il tabù Brugge a San Siro. I belgi si sono confermati tosti, pur avendo giocato in dieci uomini per oltre un tempo. Cambi decisivi per Fonseca. Cambi coraggiosi, ma che hanno pagato. E una serata che stava prendendo una brutta piega diventa la serata da cui parte ufficialmente il cammino dei rossoneri in Champions League: 3-1 il risultato finale. Questi i migliori scatti della serata: