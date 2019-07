FOTO - Milan Club New York City, una sera con Franco Baresi: raccolti più di 5mila dollari per Fondazione Milan

Nella sera del 23 luglio, presso la sede del Milan Club New York City, nel bar 'Football Factory at Legends' ai piedi dell'Empire State Building, 200 milanisti si sono riuniti per un evento a scopo benefico e per abbracciare Franco Baresi, l'eterno capitano rossonero. Una serata magica nel cuore di Manhattan con Franco Baresi e Fondazione Milan. Per il Milan Club New York City si tratta di un evento di grande rilievo e testimonia il calore che esiste per il Milan negli USA. Baresi si è reso disponibile per foto e autografi e poi ha assistito alla gara amichevole Milan-Bayern coi tifosi presenti. Per Fondazione Milan sono stati raccolti più di 5000 dollari e ci sono stati anche dei premi vinti dai tifosi presenti, tra questi maglie gara, indossate e autografate da Piatek, Conti e Romagnoli. Una grande serata rossonera e newyorchese che nessuno dimenticherà mai.