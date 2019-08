FOTO - Milan Femminile, rossonere di nuovo al lavoro al Vismara

Il Milan Femminile è tornato ad allenarsi dopo i due giorni di riposo concessi da mister Ganz in seguito alla vittoria sul Cittadella. Ecco le foto scattate dal club rossonero alle rossonere nella seduta svolta questa mattina al Vismara.

The Rossonere are back at work at Vismara after the two-day break ❤

Le rossonere sono tornate al lavoro in vista dell'amichevole con il Como