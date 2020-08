FOTO - Milan, nuovi dettagli della terza divisa per la stagione 2020/21

Il portale todosobrecamisetas.com, noto per le anticipazioni sulle divise delle squadre di calcio, ha pubblicato due nuovi scatti della terza divisa del Milan per la stagione 2020/21. La maglia deve essere ancora presentata ufficialmente dai rossoneri, ma è praticamente certo che il colore e il design scelti da PUMA saranno quelli nelle foto qui in basso.