FOTO MN - Già tanti tifosi a Milanello in attesa della Curva Sud

Fonte: dal nostro inviato a Milanello, Antonio Vitiello

© foto di Antonio Vitiello

Nel post partita di Spezia-Milan, il direttivo della Curva Sud ha chiamato a raccolta tutti i tifosi rossoneri per presentarsi questa mattina a Milanello, alle ore 12, per incoraggiare la squadra in questo momento difficile e in vista del ritorno contro l'Inter in Champions League. In attesa dell'arrivo del corteo del tifo organizzato sono già tantissimi i tifosi presenti alle porte del centro sportivo di Carnago. La foto dell'inviato di MilanNews.it Antonio Vitiello.