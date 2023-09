FOTO MN - La nuova frase motivazionale scelta da mister e squadra per il tunnel di San Siro

vedi letture

"Non si tratta di chi ha più talento. Si tratta di chi ha più fame". Questa la nuova frase motivazionale scelta da mister Pioli e la squadra che, come dimostrano le foto in calce all'articolo, accompagna i calciatori lungo il tunnel di San Siro che poi porta in campo.