FOTO - Premio "Nereo Rocco per lo sport" per mister Pioli a Coverciano

Nel pomeriggio di oggi mister Pioli, presente a Coverciano, è stato insignito del premio "Nereo Rocco per lo sport". Gli account social rossoneri hanno pubblicato diversi scatti della cerimonia, che trovate in calce alla news. Clicca qui invece per tutte le dichiarazioni del mister a margine dell'evento.

Congratulations to the Coach for winning the "Nereo Rocco Sports personality of the year" award



Congratulazioni a Mister Pioli per la conquista del premio "Nereo Rocco per lo sport" #SempreMilan pic.twitter.com/YXwvJqElCn