FOTO - Season Review - 28 gennaio 2020, Milan-Torino: la stella turca inizia a brillare

28 gennaio 2020, Milan-Torino, quarto di Coppa Italia. I rossoneri devono vedersela coi granata a San Siro, una gara a cui il Diavolo approccia benissimo, trovando subito il vantaggio con Bonaventura. Una squadra che ancora soffre dei fantasmi del passato, motivo per cui, dopo il pari di Bremer al 34', iniziano le difficoltà. Il Torino sfiora il vantaggio nel primo tempo, poi lo trova ancora con il difensore brasiliano al 71'. Sembra tutto perduto, Pioli fa entrare Calhanoglu al 81' al posto di Krunic. Il turco, vittima costante delle critiche, regala i supplementari ai suoi con tiro da fuori leggermente deviato. Un gol che accende l'ex Leverkusen, il quale va vicino al gol ad inizio overtime e poi lo trova con un bel diagonale. 3-2 che viene seguito dal 4-2 di Ibrahimovic. Una vittoria importante non tanto per il cammino nella competizione, ma per la consapevolezza della squadra e del suo numero 10.