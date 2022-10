FourFourTwo, la classifica dei 50 migliori allenatori al mondo: Pioli al quinto posto

MilanNews.it

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport riporta la classifica stilata da FourFourTwo, prestigiosa rivista inglese, dei 50 migliori allenatori al mondo, tenendo conto delle conoscente e delle abilità del tecnico e dei risultati conseguiti nell'ultimo anno. Al primo posto troviamo Pep Guardiola, seguito da Carlo Ancelotti e da Jurgen Klopp. In quarta posizione c'è Antonio Conte, mentre in quinta posizione c'è Stefano Pioli con questa motivazione: "La sua capacità di adattarsi alle situazione con idee fresche è uno dei motivi principali per cui il milan ha preso il volo. E ha trasformato Leao, Theo, Maignan, Kalulu e Tomori in gente da titolo".