Fra poco in campo Fiorentina e Udinese, le prossime avversarie di Milan e Inter. Odriozola e Amrabat diffidati

Tra poco, alle 18, scenderanno in campo l'una contro l'altra Fiorentina e Udinese nella gara valevole per il recupero della 20° giornata di Serie A. Le due squadre, dopo la partita di questo pomeriggio, nel weekend saranno protagoniste involontarie della lotta per lo scudetto. Infatti la viola è attesa dal Milan alle ore 15 di domenica; l'Udinese, invece, ospiterà alle 18 l'Inter di Inzaghi. Nella viola due i diffidati che potrebbero saltare il Milan in caso di ammonizione: Odriozola, che partirà titolare, e Amrabat, che si accomoda in panchin.